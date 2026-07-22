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Menteşe'de tenis heyecanı başladı

Menteşe'de tenis heyecanı başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki GSB Spor Okulları, Muğla Menteşe'de çocuklar ve gençler için ücretsiz tenis kursları düzenliyor. Uzman antrenörler eşliğinde temel tenis tekniklerinin öğretildiği kurslara ilgi yoğun.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde düzenlenen GSB Spor Okulları, Muğla'nın Menteşe ilçesinde çocuklar ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Yaz dönemi etkinlikleri kapsamında Menteşe'de hayata geçirilen ücretsiz tenis kurslarında ilk servisler atıldı.

Çocukların ve gençlerin fiziksel ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, sporu geniş kitlelere yaymak ve geleceğin yetenekli sporcularını keşfetmek amacıyla başlatılan projede kortlar neşeyle doldu. Menteşe Tenis Kortları'nda düzenlenen kurslara çocuklar ve gençler büyük ilgi gösteriyor.

Uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda minik ve genç raketlere tenisin temel teknikleri aktarılıyor. Temel raket tutuşu, kort içi koordinasyon, duruş ve servis atışları gibi derslerin yer aldığı eğitimlerde katılımcılar hem sporu öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüğü yetkilileri, tesislerin ve kortların tüm sporsever gençlere açık olduğunu belirterek; Menteşe'deki tüm çocukları ve gençleri kortların imkanlarından yararlanmaya, sporu bir yaşam biçimi haline getirmeye davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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