Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan, Cengizhan Şimşek oldu.

Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 22'si başpehlivan 400'ün üzerinde güreşçi katıldı.

Güreşlerde, Osman Kan ile Cengizhan Şimşek arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Şimşek kazandı. Güreş ağalığını ise 8 milyon 500 bin liraya iş insanı İsmail Tekin aldı. Üç yıl üst üste güreş ağası olan Tekin, ağalık altın kemerinin de ebedi sahibi oldu.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, Türkiye'de yüzden fazla yerde yağlı pehlivan güreşleri düzenlendiğini ancak böyle güzel bir coğrafyaya sahip bir güreş sahası olmadığını söyledi.

Sadece doğal güzelliklerin değil, kültürel değerlerin de yaşatıldığı güreşlere destek verenlere teşekkür eden Demir, "Bizleri biz yapan, Yörük Türkmenlerin olmazsa olmazlarından olan yağlı güreşlerimizi hem yaşatmak hem de ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmak için tüm imkanlarımızı zorlayarak bu organizasyonu düzenleme gayreti içindeyiz." dedi.

Demir, güreşlerin düzenlendiği alanın birinci derece doğal sit alanı olduğunu hatırlatarak, ziyaretçilerin alanın altında bulunan 105 metre uzunluğundaki Yerküpe Mağarası'na da ilgi gösterdiklerini dile getirdi.