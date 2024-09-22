Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'ndaki 700 metrelik parkurda düzenlenen şampiyonaya, 20 ilden 132 sporcu katıldı.

Organizasyonda sporcular, kadın ve erkekler kategorilerinde atışlarını yaptı.

Müsabakalarda başarılı olanlara Üzümlü Belediye Başkanı Lütfü Yakut, TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından madalya ve para ödülleri verildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

50 yaş ve üstü 50 lb limitli karma hava koşusu:

1. Mustafa Koçak (Tokat)

2. Mehmet Demir (Adana)

3. Murat Herem (Düzce)

18-49 yaş 50 lb limitli karma hava koşusu:

1. Ömer Çağlayan (Mersin)

2. Serdar Arslan (Düzce)

3. Şebnem Saliha Çakıroğlu (İstanbul)

Mürekkep yay karma hava koşusu:

1. İsmail Göllüoğlu (Ankara)

2. Fatih Yıldız (İstanbul)

3. Mehmet Demir (Adana)

Kadınlar sınırsız çekiş kuvveti hava koşusu:

1. Şebnem Saliha Çakıroğlu (İstanbul)

2. Fatma Ayvacı (İstanbul)

3. Nagihan Tunç (İstanbul)

Erkekler sınırsız çekiş kuvveti hava koşusu:

1. İsmail Göllüoğlu (Ankara)

2. Fatih Yıldız (İstanbul)

3. Mehmet Demir (Adana)