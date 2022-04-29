Menemenspor'da Recep Yazıcı dönemi

İZMİR (İHA) - Menemenspor, Teknik Direktör Recep Yazıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Recep Yazıcı ile anlaşmaya vardı. 62 yaşındaki teknik adam, İzmir'e gelerek 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, hayırlı olmasını diledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor