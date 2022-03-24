Menemenspor'da kaleci Batuhan ve golcü Ahmet vazgeçilmez oldu

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle milli araya oldukça moralli giren Nasadoge Menemenspor'da kaleci Batuhan Şen ve golcü Ahmet Sağat takımın vazgeçilmezleri oldu. Teknik direktör Cenk Laleci, iki futbolcuya da geride kalan 28 maçın tamamında forma verdi. Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılardan kiralanan 22 yaşındaki filebekçisi Batuhan 28 müsabakanın tamamında 90'ar dakika görev yaptı.

Toplamda 2520 dakika süre alan Batuhan, gösterdiği performansla gelecek için umut verdi. Takımın en skorer ismi olan Ahmet de 28 maçın hepsinde sahaya ilk 11'de çıktı. Sezon başında Almanya Bölgesel Ligi ekiplerinden RW Koblenz'den gelen 25 yaşındaki forvet 2399 dakika sahada kalıp 14 gol atmayı başardı. Türkiye'de büyük bir çıkış gösteren Ahmet Sağat'ın sezon sonunda Süper Lig kulüplerinden birine bonservisiyle verilmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor