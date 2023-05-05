Menemen FK'nın skor yükü 4 futbolcuda

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'nın bu ligdeki skor yükünü Muhammed Enes Yılmaz, Ferhat Çulcuoğlu, Mertcan Açıkgöz ve Ziya Alkurt çekiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'nın bu ligdeki skor yükünü Muhammed Enes Yılmaz, Ferhat Çulcuoğlu, Mertcan Açıkgöz ve Ziya Alkurt çekiyor. Bu sezon sarı-lacivertlilerin kaydettiği 43 golün 22'sine bu dört oyuncu doğrudan katkı verdi.

Menemen FK, bu sezon ligin belli dönemlerinden inişli-çıkışlı performans sergileyerek önce play-off hattının dışında kaldı, daha sonra orta sıralara geriledi ve düşme korkusu yaşadı. İstikrarsız görüntü çizen İzmir temsilcisinde skor yükünün yarısından fazlasını 4 oyuncu çekiyor. Bu sezon ligde 43 gol atan Menemen FK'nın 23 golünü; Muhammed Enes Yılmaz (7), Ferhat Çulcuoğlu (6), Mertcan Açıkgöz (5) ve Ziya Alkurt (4) kaydetti. Takımının skor yükünü büyük oranda bu 4 futbolcu çekmiş oldu.

Öte yandan İzmir temsilcisinden ara transfer döneminde takımdan ayrılan Ali Özgün'ün de 7 gollük katkısı bulunuyor. - İZMİR