Menemen FK galibiyet arıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanamayan ve Play-Off potasından çıkan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda zirve hesabı yapan Muşspor'la kozlarını paylaşacak. Muş Şehir Stadı'nda Burak Kamalak'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Son 2 maçımızda kaybettiğimiz puanlar nedeniyle Play-Off potasından çıktık. Ancak umudumuzu koruyoruz. Rakibimiz Muşspor ise şampiyonluk hedefliyor, 2'nci sıradalar. Biz kendi oyunumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almayı hedefliyoruz" dedi.

