Menemen FK Kaptanı Mazlum Demir, Şanlıurfaspor'la Anlaştı

Menemen FK Kaptanı Mazlum Demir, Şanlıurfaspor'la Anlaştı
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2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off'tan eli boş dönen Menemen Futbol Kulübü kaptanı Mazlum Demir, 11 sezon forma giydiği kulüpten ayrılarak Şanlıurfaspor'la anlaşma sağladı.

2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off'tan eli boş dönen Menemen Futbol Kulübü'nün kaptanı Mazlum Demir yuvadan uçuyor. Altyapısında yetiştiği kulüpte toplam 11 sezon forma giyen 34 yaşındaki stoperin Şanlıurfaspor'la anlaştığı öğrenildi. Menemen'de 2009-2017 yılları arasında aralıksız oynayan Mazlum, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında da forma giydiği sarı-lacivertlilere önceki sezon devre arasında geri dönmüştü. Sözleşmesi sona eren Mazlum geçen sezon 35 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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