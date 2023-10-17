Menemen FK, Iğdır FK'ya konuk olacak

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 9. hafta mücadelesinde Iğdır FK'ya konuk olacak. İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 9. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Iğdır Şehir Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak. Müsabaka öncesinde konuk ekip Menemen FK, ilk 8 haftada topladığı 11 puanla ligde 9. sırada yer alırken ev sahibi ekip Iğdır FK ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takımında üst sıralara daha fazla yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşmada Menemen FK, bu müsabakayı kazanıp play-off hattına tekrar girmenin planlarını yapıyor.

Zorlu karşılaşmayı Bursa bölgesinden Enver Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Hasan Cebeci ve Bedirhan Soydemir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Metin Ateş olacak. - İZMİR