Menemen FK, Gaziantep FK'dan Çağan Taş'ı Transfer Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Takım, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Menemen FK, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon öncesinde kadro planlama çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takımın başına Bilal Kısa'yı getiren sarı-lacivertliler, dış transferde de Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna kattı.

Takviyelere devam eden İzmir ekibi, şimdi de Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş'ı transfer etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Çağan Taş'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

