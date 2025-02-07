Menemen FK, Emir Doğru'yu Transfer Etti

Menemen FK, devre arası transfer Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru'yu renklerine bağladığını bildirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında, Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Emir Doğru'ya ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR