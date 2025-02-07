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Menemen FK, Emir Doğru'yu Transfer Etti

Menemen FK, Emir Doğru'yu Transfer Etti
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Menemen FK, devre arası transfer döneminde Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, Emir Doğru ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemen FK, devre arası transfer Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru'yu renklerine bağladığını bildirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında, Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Emir Doğru'ya ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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