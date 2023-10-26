Menemen FK'de teknik direktörlüğe Yılmaz Vural getirildi

Yılmaz Vural sürpriz bir kararla 2. Lig ekibi Menemen FK ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli hocanın takımla çalışmalara hemen katılacağı belirtildi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Menemen FK'den yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Sn. Yılmaz Vural, Kulüp Başkanımız Sn. Bilgin Tokul ile bir araya gelerek sözleşmesini imzaladı. Vural ve ekibi, akşam saatlerinde profesyonel futbol takımımızla ilk çalışmasına çıkacaktır." ifadeleri yer aldı.