Menemen FK'da Berkant feshetti
2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü'nde yönetim belirsizliği sürerken, 21 yaşındaki sağ bek Berkant Alpşanlı sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde yönetimdeki belirsizlik sürerken, Berkant Alpşanlı sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezonun devre arasında Gebzespor'dan sarı-lacivertlilere gelen ve 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan 21 yaşındaki sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Berkant Alpşanlı, Menemen FK formasıyla 8 lig müsabakasına çıkıp 689 dakika süre aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı