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Menemen FK, Bucaspor 1928 ile İzmir Derbisinde Karşılaşıyor

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Menemen Futbol Kulübü, Play-Off'u garantilemek için Bucaspor 1928 ile İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak maçta Menemen FK'nın kaptanı Mazlum Demir sakat, Bucaspor ise teknik direktörsüz sahada olacak.

İZMİR,

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u garantilemek isteyen Menemen Futbol Kulübü, yarın İzmir derbsisinde evinde iddiasız kalan Bucaspor 1928'le karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Yunus Emre Çakar'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ev sahibi Menemen FK'da geçen hafta Serik Belediyespor deplasmanında kırmızı kart gören kaptan Mazlum Demir forma giyemeyecek.

Play-Off umutlarını yitiren Bucaspor 1928'de ise geçen hafta iç sahada oynanan Elazığspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen genç teknik adam Engin Dursun, cezası nedeniyle derbide takımının başında görev alamayacak. Menemen FK, Bucaspor 1928'i yendiği takdirde Karacabey Belediyespor'un Elazığspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Menemen FK maçı kazanır, Karacabey Belediyespor ise Elazığ'da puan bırakırsa İzmir ekibi bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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