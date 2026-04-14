Mendili kapan Sadettin Saran çocuklarla halay çekti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale’deki Osmangazi Fen Lisesi’nde yaptırdığı Atatürk Spor Salonu’nun açılışını yaptı.

SADETTİN SARAN'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Sadettin Saran, sezon sonu için şampiyonluk mesajı verdi. Başkan Saran, sadece bir spor salonunun açılmadığını, bunun aynı zamanda bir hayalin, bir imkanın ve yeni bir başlangıcın kapısı olduğunu söyledi. Kırıkkale’nin kendi değerlerini yetiştiren güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Saran, Anadolu çocuklarına fırsat verildiğinde önemli başarılara ulaşabileceklerine inandığını dile getirdi.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ

Sadettin Saran konuşmasının ardından açılış töreni etkinliğinde gösteri yapan öğrencileri yalnız bırakmadı. Mendili eline alan Saran, halayın başına geçerek minik öğrencilerle halay çekti. Bu renkli anlar kısa süre içerisinde gündem olurken, Saran'ın bu hareketi büyük beğeni topladı.