Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli golcü Mauro Icardi için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

MENAJERİ ICARDI'Yİ COMO'YA TEKLİF ETTİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız golcüyü İtalya Serie A takımlarından Como'ya teklif etti. Haberde, Como'nun maaş bütçesinin Icardi'nin Galatasaray'da kazandığının dörtte biri olduğu ve İtalyan ekibinin bu transferi yapmakta güçlük çekebileceği belirtildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın gündeminde ise Icardi'nin sözleşmesiyle ilgili şu ana kadar güncel bir gelişme yaşandı. Icardi'nin menajeri Elio Pino, geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme görüşmeleri hakkında konuşarak, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız. demişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda rakip kalelere 6 gol attı.