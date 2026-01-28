Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Haberler

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile yeni bir kontrat için resmi imza aşamasına geldi. Talisca'nın menajeri Carlos Leite, son görüşmeler için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve toplam 10 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi. Talisca'nın bu teklife olumlu yaklaşıyor.

FENERBAHÇE TALİSCA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Anderson Talisca ile yola devam etmek için süreci hızlandırdı. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızla resmi imzaların atılması adına son adımları atıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Fenerbahçe ile son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi. Daha önce yapılan temaslardan olumlu sonuç çıkmasının ardından, bu ziyaret sırasında resmi imzaların atılabileceği ifade ediliyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME VE 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme ve toplam 10 milyon euro maaş teklif ettiği öğrenildi. Anlaşmada gol, asist ve başarı bonuslarının da yer aldığı belirtildi. Talisca ve menajerinin bu teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

TALİSCA'DAN DUYGUSAL MESAJ

Menajerinin İstanbul'a geldiği saatlerde Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transferinin birinci yılını kutladı. Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada, "Hayalim çok net: Bu kulübü lig şampiyonu yapmak. Birlikte başaracağız, çok yakınız ve tamamen buna odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 47 maçta 25 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

