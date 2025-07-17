Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor

Süper Lig devi Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında Lens'ten transfer edilen Przemyslaw Frankowski için sıcak bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Frankowski'nin menajeri İstanbul'a geldi. Haberde, Polonyalı sağ bekin menajerinin Galatasaray yöneticileri ile ayrılığa dair görüşme yapacağı ifade edildi.

PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla transfer edilen 30 yaşındaki Frankowski, performansıyla beklentilerin altında kalmış ve eleştirilerin odağı olmuştu.

GALATASARAY RAKAMLARI

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray formasını 15 kez giyen deneyimli sağ bek, bu maçlarda 1 asist yaptı.