Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Przemyslaw Frankowski'nin menajeri İstanbul'a geldi. Polonyalı oyuncunun menajerinin Galatasaray yönetimi ile ayrılık görüşmeleri yapacağı belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında Lens'ten transfer edilen Przemyslaw Frankowski için sıcak bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Frankowski'nin menajeri İstanbul'a geldi. Haberde, Polonyalı sağ bekin menajerinin Galatasaray yöneticileri ile ayrılığa dair görüşme yapacağı ifade edildi.

Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor

PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla transfer edilen 30 yaşındaki Frankowski, performansıyla beklentilerin altında kalmış ve eleştirilerin odağı olmuştu.

GALATASARAY RAKAMLARI

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray formasını 15 kez giyen deneyimli sağ bek, bu maçlarda 1 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te

Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum

Ayşe Tokyaz'ın katilinin ifadesi çıldırttı
Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor

Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici

Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.