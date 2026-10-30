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Memphis Grizzlies, Portland'ı 124-103 yenip 5. maçından da galip ayrıldı

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Memphis Grizzlies, NBA'de deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 124-103 mağlup ederek ligde 5. maçından da galip ayrıldı. Cameron Boozer'ın 18 sayı, 12 asist ve 11 ribauntla triple double yaptığı maçta Memphis, 2014-2015'ten sonra ilk kez sezona 5'te 5 ile başladı.

NBA'de Memphis Grizzlies, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 124-103 mağlup ederek, sezona 5'te 5 yaparak başladı.

NBA'de normal sezon 3 maçla devam etti. Memphis Grizzlies, Moda Center'da karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'ı 124-103'lük skorla mağlup etti. Ligde 5. maçından da galip ayrılan Memphis'te, Cameron Boozer 18 sayı, 12 asist ve 11 ribaunda ile triple double yaparken, Isaiah Stewart 18 sayı ve Cedric Coward da 17 sayı kaydetti. Memphis Grizzlies ayrıca 2014-2015'ten sonra ilk kez 5'te 5 ile sezona başlangıç yaptı. Ligde ilk yenilgisini alan Portland'da ise Deni Avdija 24 sayı, Ja Morant da 14 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 114 - Cleveland Cavaliers: 111

New Orleans Pelicans: 132 - Sacramento Kings: 120

Portland Trail Blazers: 103 - Memphis Grizzlies: 124

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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