Haberler

Melo, Galatasaray taraftarını delirten sözleri için video çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Felipe Melo, Tuttosport'ta Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa olmadığına dair çıkan haberleri yalanladı. Melo, gazetenin bu ifadeyi özür dileyerek kaldırdığını ve kendisinin böyle bir ifade kullanmadığını belirtti. Melo, Galatasaray'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyon bir DNA'ya sahip olduğunu vurguladı.

  • Felipe Melo, Tuttosport'ta yer alan 'Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa yok' ifadelerini yalanladı.
  • Tuttosport, röportajdaki 'DNA' kısmını kaldırarak özür diledi.
  • Felipe Melo, 'Galatasaray şampiyon bir DNA'ya sahiptir; hem Türkiye hem Avrupa'da!' dedi.

Felipe Melo, Tuttosport'ta yer alan ve kendi ağzından çıkmış gibi yazılan " Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa yok" ifadelerini yalanladı. Brezilyalı eski futbolcu, söz konusu bölümün hatalı aktarıldığını açıkladı.

"DNA KISMI KALDIRILDI"

Melo, yaptığı açıklamada Tuttosport'un özür dileyerek röportajdaki "DNA" kısmını kaldırdığını belirtti. Tecrübeli isim, Galatasaray hakkında böyle bir ifade kullanmadığını vurguladı.

"GALATASARAY ŞAMPİYON BİR DNA'YA SAHİPTİR"

Melo, "Galatasaray şampiyon bir DNA'ya sahiptir; hem Türkiye hem Avrupa'da!" sözleriyle sarı-kırmızılı kulübe destek verdi. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalar alev alev! Yeni günde bir tarihi rekor daha

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu

Yetişkin içerik üreticileri için düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu

Yetişkin içerik üreticileri için düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor