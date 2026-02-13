Melo, Galatasaray taraftarını delirten sözleri için video çekti

Felipe Melo, Tuttosport'ta yer alan ve kendi ağzından çıkmış gibi yazılan " Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa yok" ifadelerini yalanladı. Brezilyalı eski futbolcu, söz konusu bölümün hatalı aktarıldığını açıkladı.

"DNA KISMI KALDIRILDI"

Melo, yaptığı açıklamada Tuttosport'un özür dileyerek röportajdaki "DNA" kısmını kaldırdığını belirtti. Tecrübeli isim, Galatasaray hakkında böyle bir ifade kullanmadığını vurguladı.

"GALATASARAY ŞAMPİYON BİR DNA'YA SAHİPTİR"

Melo, "Galatasaray şampiyon bir DNA'ya sahiptir; hem Türkiye hem Avrupa'da!" sözleriyle sarı-kırmızılı kulübe destek verdi. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.