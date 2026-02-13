Melo, Galatasaray taraftarını delirten sözleri için video çekti
Felipe Melo, Tuttosport'ta Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa olmadığına dair çıkan haberleri yalanladı. Melo, gazetenin bu ifadeyi özür dileyerek kaldırdığını ve kendisinin böyle bir ifade kullanmadığını belirtti. Melo, Galatasaray'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyon bir DNA'ya sahip olduğunu vurguladı.
- Felipe Melo, Tuttosport'ta yer alan 'Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa yok' ifadelerini yalanladı.
- Tuttosport, röportajdaki 'DNA' kısmını kaldırarak özür diledi.
- Felipe Melo, 'Galatasaray şampiyon bir DNA'ya sahiptir; hem Türkiye hem Avrupa'da!' dedi.
Felipe Melo, Tuttosport'ta yer alan ve kendi ağzından çıkmış gibi yazılan " Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa yok" ifadelerini yalanladı. Brezilyalı eski futbolcu, söz konusu bölümün hatalı aktarıldığını açıkladı.
"DNA KISMI KALDIRILDI"
Melo, yaptığı açıklamada Tuttosport'un özür dileyerek röportajdaki "DNA" kısmını kaldırdığını belirtti. Tecrübeli isim, Galatasaray hakkında böyle bir ifade kullanmadığını vurguladı.
"GALATASARAY ŞAMPİYON BİR DNA'YA SAHİPTİR"
Melo, "Galatasaray şampiyon bir DNA'ya sahiptir; hem Türkiye hem Avrupa'da!" sözleriyle sarı-kırmızılı kulübe destek verdi. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.