-Melikgazi Muaythai Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen Melikgazi Muaythai Şampiyonası, 230 sporcu ve 38 kulübün katılımıyla tamamlandı.

Talas ilçesinde Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Melikgazi Muaythai Şampiyonası, yoğun katılımla sona erdi. İki gün süren organizasyonda 230 sporcu, 38 kulüp ve Nevşehir Muaythai Takımı mücadele etti. Şampiyona kapsamında tarihi mirasa da vurgu yapılarak Danişmentliler döneminin önemli isimlerinden Melikgazi anıldı. Organizasyona Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, spor yöneticisi, kulüp başkanı ve veli katıldı.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, organizasyona destek veren tüm kurum ve katılımcılara teşekkür ederek; Kayseri'de muaythai sporunun her geçen gün büyüdüğünü ve sporcu sayısının artmaya devam ettiğini söyledi. Ulu; antrenörlere, sporculara ve hakemlere başarı dileklerini ileterek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı