Melikgazi Kayseri Basketbol'un Yeni Transferleri Sağlık Kontrolünden Geçti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Crystal Dangerfield, Ana Maria Filip ve Alice Kunek, sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un 3 yeni transferi, sağlık kontrolünden geçti.

Memorial Hastanesinden yapılan açıklamaya göre sağlık kontrolünden geçen Crsytal Dangerfield, Ana Maria Filip ve Alice Kunek, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG testine girdi.

Yapılan testlerin sonucunda sporcularda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor
