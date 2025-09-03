Melikgazi Kayseri Basketbol'un Yeni Transferi Charli Collier Kayseri'ye Geldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferleri tek tek Kayseri'ye geliyor. Yeni sezonda kadrosuna hem yerli hem de yabancı birçok ismi dahil eden sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürüyor. 1.93 boyundaki Amerikalı oyuncu Charli Collier dün akşam Kayseri'ye geldi ve bugün sağlık kontrolünden geçecek ardından takımla çalışmalara başlayacak.

Anlaşmaya varılan diğer yabancı oyuncular ise birkaç gün içerisinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor. - KAYSERİ

