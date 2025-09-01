Melikgazi Kayseri Basketbol'un Yeni Transferi Brooque Williams Sağlık Kontrolünden Geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li oyuncu Brooque Williams Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un güçlü oyuncusu Brooque Williams, Memorial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Williams, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG testine girdi. Detaylı kan testi de yapılan sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı. Genel Menajer Fatih Solak ise; "Melikgazi Kayseri Basketbol önemli ve değerli bir basketbolcuyu transfer etti. Takımın motivasyonunu üst seviyeye yükseltecek" diye konuştu.

Melikgazi Kayseri Basketbol da 2021-2022 sezonunda forma giyen Amerikalı oyuncu Williams geçen sezon da kısa bir süre sarı-kırmızılı ekipte oynamıştı. - KAYSERİ