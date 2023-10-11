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Melikgazi Kayseri Basketbol, Olimpiakos'a mağlup oldu

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Olimpiakos'a 85-69 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Olimpiakos'tan Nikolopoulou oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ventsislav Velikov, Haris Bijedic, Xhenan  Mumini

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur, Merve, Ayşegül 2, Richardson 14, Petronyte 15, Damla 3

OLİMPİAKOS: Morrison 9, Williams 16, Spyridopoulou 3, Syrra, Nikolopoulou 20, Diela, Vitola 16, Christinaki 18, Kollatou 3, Kantzy

1'İNCİ PERİYOT:  24-15

DEVRE: 37-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-60

5 FAUL: Ayşegül 39.43 ( Melikgazi Kayseri Basketbol)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Olimpiakos'u konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 85-69'luk skorla kaybetti.

Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Olimpiakos'tan Nikolopoulou oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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