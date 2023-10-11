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Melikgazi Kayseri Basketbol, Olimpiakos'a mağlup oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Olimpiakos'a 85-69 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Olimpiakos'tan Nikolopoulou oldu.