Melikgazi Kayseri Basketbol, Olimpiakos'a mağlup oldu
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Olimpiakos'a 85-69 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Olimpiakos'tan Nikolopoulou oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ventsislav Velikov, Haris Bijedic, Xhenan Mumini
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur, Merve, Ayşegül 2, Richardson 14, Petronyte 15, Damla 3
OLİMPİAKOS: Morrison 9, Williams 16, Spyridopoulou 3, Syrra, Nikolopoulou 20, Diela, Vitola 16, Christinaki 18, Kollatou 3, Kantzy
1'İNCİ PERİYOT: 24-15
DEVRE: 37-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-60
5 FAUL: Ayşegül 39.43 ( Melikgazi Kayseri Basketbol)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Olimpiakos'u konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 85-69'luk skorla kaybetti.
Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Olimpiakos'tan Nikolopoulou oldu.