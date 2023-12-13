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Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes'i mağlup etti

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Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off ilk maçında Movistar Estudiantes'i 81-55 mağlup etti.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Zdravko Rutesic, Valerio Grigioni, Xhelal Mumini

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 10, Ellenberg 21, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla 3, Holmes 24

MOVİSTAR ESTUDİANTES: Mawoli 2, Erauncetamurguil 6, Mendez 4, Zaragoza 4, Whittle 13, Camilion 8, Mollenhauer 2, Massey 10, Santiago 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-10

DEVRE: 41-18

3'üncü Periyot:  55-36

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Play-Off ilk maçında İspanya ekibi Movistar Estudiantes'i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 81-55'lik skorla kazandı.

Maçın en skorer ismi 24 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Joyner Holmes oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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