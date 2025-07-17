Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı Yılmaz ile Yeniden Anlaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı Yılmaz ile Yeniden Anlaştı
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu öncesinde iç transferde Meltem Avcı Yılmaz ile yeniden anlaşıldığını duyurdu. Kulüp, yeni sezonda başarılı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol ; iç transferde Meltem Avcı Yılmaz ile yeniden anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi iç transferde ilk olarak Crystal Dangerfield ile anlaşan sarı kırmızılılar, ardından Meltem Avcı Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda; "Yola devam. 14 numara forma giyen oyuncumuz Meltem Avcı Yılmaz ile 2025-2026 sezonunda da beraberiz. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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