Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'ne Ahmet Bozbey Sportif Direktör olarak atandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü, Ahmet Bozbey'i sportif direktörlük görevine getirildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni sportif direktörü Ahmet Bozbey oldu. Geçmiş yıllarda sarı kırmızlı takımda 18 yıl görev yapan Ahmet Bozbey, 2023-2024 sezonunda sportif direktör olarak görev yapacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeniden Hoş geldin. Daha önce kulübümüzde 18 sene görev yapmış olan Ahmet Bozbey, Sportif Direktör olarak göreve getirilmiştir. Kendisine Hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ