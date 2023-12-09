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Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi ise Hatay Büyükşehir Belediye'den Pardee oldu.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Kerem Yılmaz, Hakan Ok, Burak Pehlivan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 22, Ellenberg 15, Merve Arı 12, Ayşegül Günay Aladağ 14, Aslıhan Kaçar, Candan Eylül Dikmen 3, Petronyte 15, Goncagül Kavak 1, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 13

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Jackson 21, Sena Işık, Betül Kutlu 6, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2, Şara Baş, Pardee 25, Brown 24

1. Periyot: 22-22

Devre: 55-31

3. Periyot: 86-48

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor basketbol Kayseri Hatay Basketbol Spor Güncel Haberler

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