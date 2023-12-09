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Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

9 Aralık 2023 17:52 Son Güncelleme: 17:54 Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi ise Hatay Büyükşehir Belediye'den Pardee oldu.