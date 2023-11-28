Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women F Grubu'nda son maçını oynayacak

Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın son 32 turuna kalmayı garantilediği Eurocup Women F Grubu'nda son maçını oynayacak.

Grupta son hafta maçlarına 2. sırada giren ve son 32 turuna kalmayı garantileyen Melikgazi Kayseru Basketbol, yarın grup lideri TTT Riga ile Letonya'da karşı karşıya gelecek. Grupta son hafta oynanacak maçlardan çıkacak sonuçlara göre Melikgazi Kayseri Basketbol, grup ikincisi ya da en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna gidecek. TTT Riga - Melikgazi Kayseri Basketbol mücadelesi yarın akşam Letonya'nın başkenti Riga'da Rimi Olympic Centre'de TSİ ile 20.00'da başlayacak. İki takım arasında Kayseri'de oynanan ilk maçı TTT Riga 60-80 kazanmıştı.

Son 32 turunu garantiledi

Kayseri ekibi son haftalara girilen 12 grupta son 32 turuna kalmayı garantileyen 16 takım arasında bulunuyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi üçüncü 8 takımın son 32 turuna kaldığı organizasyonda maçlar bundan sonraki turlarda eleme usulüne göre oynanacak. Melikgazi Kayseri Basketbol yarın oynanacak maçın skoru ne olursa olsun son 32 turuna katılmayı garantilemiş durumda. - KAYSERİ