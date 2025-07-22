Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan ile Yeniden Anlaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan ile Yeniden Anlaştı
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Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu için iç transferde Doğa Adıcan ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda da birlikte olacakları belirtildi.

Melikgazi Kayseri Basketbol ; iç transferde Doğa Adıcan ile yeniden anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde bir çok isimle görüşmelerini sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, geride kalan sezon takımda forma giyen Doğa Adıcan ile yeniden anlaşmaya vardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda; "Yeni sezonda da beraberiz Doğa Adıcan. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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