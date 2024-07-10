Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı transfer etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon 5. transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı takım son olarak OGM Ormanspor forması giyen Doğa Adıcan'ı renklerine kattı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri ekibi yeni sezon öncesinde beşinci transferini yaptı. Son olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor forması giyen 23 yaşındaki Doğa Adıcan'ı renklerine katan sarı kırmızılılar, bu sezon iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 2001 doğumlu Doğa Adıcan, guard pozisyonunda oynuyor. Melikgazi Kayseri Basketbol daha önce İlkem Yapı Tarsusspor'dan Kübra Erat, ÇBK Mersin'den Meltem Avcı, Amerikalı oyuncu Aerial Powers ve Casademont Zaragoza takımdan Christelle Diallo'yu transfer etmişti. - KAYSERİ