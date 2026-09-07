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Morgan Jones Sağlık Kontrolünden Geçti

Morgan Jones Sağlık Kontrolünden Geçti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Morgan Jones, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kardiyoloji ve dahiliye bölümlerinde muayene olan ve kan örneği veren Jones, yeni sezonda takımda oynayacağı için mutlu olduğunu belirtti. Jones, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un transferi Morgan Jones, sağlık kontrolünde geçti.

Memorial Kayseri Hastanesi'nde kardiyoloji ve dahiliye bölümünde muayene olduktan sonra kan örneği veren Jones, yeni sezonda Melikgazi Basketbol'da oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Melikgazi Kayseri Basketbol'a dahil olan Morgan Jones, takımla beraber çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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