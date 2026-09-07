Morgan Jones Sağlık Kontrolünden Geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un transferi Morgan Jones, sağlık kontrolünde geçti.

Memorial Kayseri Hastanesi'nde kardiyoloji ve dahiliye bölümünde muayene olduktan sonra kan örneği veren Jones, yeni sezonda Melikgazi Basketbol'da oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Melikgazi Kayseri Basketbol'a dahil olan Morgan Jones, takımla beraber çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı