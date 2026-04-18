Melikgazi Kayseri Basketbol'da Emre Özsarı dönemi sona erdi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 sezon görev yapan başantrenör Emre Özsarı ile yollarını ayırdı. Kulüp, Özsarı'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kayseri temsilcisinden yapılan açıklamaya göre 4 sezon takımın başında görev yapan Özsarı'nın sözleşme süresi doldu.
Açıklamada, "Başantrenörümüz Emre Özsarı ile sözleşmemiz sona erdi. Katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin