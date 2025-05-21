Melikgazi Kayseri Basketbol, Crystal Simone Dangerfield ile Anlaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Crystal Simone Dangerfield ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Kayseri Basketbol, 2024-2025 sezonu için iç transferde Amerikalı oyuncu Crystal Simone Dangerfield ile yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon takımın en skorer oyuncusu olan Dangerfield, 24 maçta 444 sayı attı.

Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Crystal Simone Dangerfield ile yeniden anlaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi Melikgazi Kayseri Basketbol, sona eren 2024-2025 sezonu sonrası yeni sezon için kolları sıvadı. Geride kalan sezon ligi ilk 8 takım arasında tamamlayarak Play-Off oynayan ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak elenen sarı-kırmızılılar yeni sezona odaklandı. Yeni sezon için kolları sıvayan Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Amerikalı oyuncu Crystal Simone Dangerfield ile yeniden anlaşma sağladı. Geride kalan sezon sarı-kırmızılı formayı giyen 1998 doğumlu Amerikalı oyuncu Crystal Simone Dangerfield 24 maçta forma giydi ve 14 saat 12 dakika 18 saniye süre aldı.

24 maçta rakip potalara toplam 444 sayı atan başarılı oyuncu takımın en skorel oyuncusu oldu. 24 maçta 84 ribaund alan başarılı oyuncu Crystal Simone Dangerfield 106 asist yaparken 43 kez top çaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü

Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı sokak ortasında katledildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.