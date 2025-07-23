Melikgazi Kayseri Basketbol Charli Collier'i Transfer Etti

Melikgazi Kayseri Basketbol Charli Collier'i Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Charli Collier'i kadrosuna katarak transferlerine devam ediyor. 1999 doğumlu ve 1,93 boyundaki Collier'in Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Charli Collier'i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar dış transferde 1999 doğumlu Amerikalı oyuncu Charli Collier transfer etti. Hem iç transferde hem de dış transferde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Melikgazi Kayseri Basketbol gücüne güç katıyor. 1,93 boyundaki Amerikalı oyuncu Charli Collier'i ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda, "Savaşa yeni bir güç katılıyor. Önümüzde güçlü bir sezon için iyi şanslar" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
1. Lig'de ilginç transfer! Babası, oğlunu transfer etti

1. Lig'de ilginç transfer! Babası, oğlunu transfer etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kulisleri hareketlendiren ziyaret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.