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Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin'e mağlup oldu

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin'e 52-80 mağlup oldu.

SALON: Kadir Has Kongre Merkezi

HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Fatma Öztürk, Çağatay Taşkın

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 3, Sevgi, Ellenberg 16, Merve 2, Ayşegül 4, Aslıhan, Petronyte 4, Goncagül, Damla 8, Nazlı Bircan 7, Holmes 8

ÇBK MERSİN: Asena 9, Williams 8, Kiss 4, Melis Gülcan 8, Mabrey 20, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 8, Elif Bati, Holingsvorth, Meltem Avcı, İagupova 15

1'İNCİ PERİYOT: 14-17

DEVRE: 29-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında ÇBK Mersin'i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 52-80 kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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