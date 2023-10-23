Melikgazi Kayseri Basketbol, Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti
Spor Haberleri
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ni 95-91 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ni 95-91 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Salon: TOBB ETÜ Spor Salonu
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Burak Aktaş, Barış Burak Durmuş
Çankaya Üniversitesi: Shatori Walker 23, Nathalie Fontaine 2, McCarty-Williams 34, Melike Tuğba Oral, Louis 21, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 25, Aaryn Ellenberg 22, Merve Arı 5, Ayşegül Günay Aladağ 5, Gintare Petronyte 25, Damla Gezgin 3, Joyner Holmes 10, Fatmanur Karakaş, Sevgi Tonguç
Periyotlar:
1. Periyot: 22-25 (Melikgazi Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 47-46 (Çankaya Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 67-69 (Melikgazi Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ