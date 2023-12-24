Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 99-75 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Fatih Erdoğan
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 20, İpek Garip, Coulibaly 10, Tuba Poyraz 16, Fluker 12, Gülfer Tokatlı, Baptiste 14, Efsun Çelik 3, Elif Burulday
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 24, Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Candan Eylül Dikmen 2, Petronyte 12, Goncagül Kavak, Damla Gezgin 21, Holmes 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2
1. Periyot: 12-24
Devre: 33-54
3. Periyot: 58-68
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 99-75 yendi.