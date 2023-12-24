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Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 99-75 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Fatih Erdoğan

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 20, İpek Garip, Coulibaly 10, Tuba Poyraz 16, Fluker 12, Gülfer Tokatlı, Baptiste 14, Efsun Çelik 3, Elif Burulday

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 24, Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Candan Eylül Dikmen 2, Petronyte 12, Goncagül Kavak, Damla Gezgin 21, Holmes 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. Periyot: 12-24

Devre: 33-54

3. Periyot: 58-68

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 99-75 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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