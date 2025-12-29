Haberler

Melikgazi Basketbol Botaş'a mağlup oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Botaş Spor'a 93-72 mağlup oldu. Maçta Botaş'ın oyuncuları etkili bir performans sergiledi.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Ozan Gönen, İzel Pehlivan Çakıcı, Furkan Köse

BOTAŞ: Kiana Williams (18), Damiris Dantas (20), Sara Bejedi (4), Tuba Poyraz (23), Işılay Eğin (4), Lauren Marie (11), Rana Uçar (5), Ayşegül Günay (6), Selin Gül, İdil Yeniçulha (2)

Melikgazi Kayseri Basket: Alice Kunek (14), Merve Uygül (3), Charli Coller (13), Crystal Dangerfield (14), Merve Arı (2), İdil Türk (11), Christia Williams (5), Feray Dalkılıç (10), Doğa Adıcan

Periyotlar:

1. Periyot: 22-18 (Botaş lehine) 2. Periyot: 52-35 (Botaşlehine), 3. Periyot: 79-50 (Botaş lehine)

Devre: 52-35 (Botaş lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
