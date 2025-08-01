Melikgazi Kayseri Basketbol, Alice Kunek'i Transfer Etti

Melikgazi Kayseri Basketbol ; İrlanda asıllı Avusturyalı oyuncu Alice Kunek'i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol transferlerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar; dış transferde 1991 doğumlu tecrübeli oyuncu Alice Kunek'i transfer etti. Son olarak Polonya ekibi Arka Gdynia forması giyen başarılı oyuncu; 2025-2026 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek. 1,87 boyundaki İrlanda asıllı Avusturyalı oyuncu Alice Kunek, bu ay içerisinde Kayseri'ye gelecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda; "Mücadeleye yeni bir güç katılıyor, önümüzdeki güçlü sezon için bol şans" denildi. - KAYSERİ