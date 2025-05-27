Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme
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EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu kutluyor. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, kutlama anında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu. Mahmutoğlu yaptığı paylaşımda "Şampiyonluk böyle kutlanır, izleyin" dedi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yurda dönen Sarı-lacivertliler, bugün yapılan organizasyonda taraftarıyla buluştu.

BİNLERCE TARAFTAR AKIN ETTİ

Saat 17:00'da üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne hareket eden Fenerbahçe kafilesini, binlerce taraftarı karşıladı. Kutlamalarda büyük bir coşku yaşanırken kaptan Melih Mahmutoğlu'ndan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"ŞAMPİYONLUK BÖYLE KUTLANIR, İZLEYİN"

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kutlamaya gönderme yapan Melih Mahmutoğlu, yaptığı paylaşımda "Şampiyonluk böyle kutlanır, izleyin" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlardan tarafından büyük ilgi görürken binlerce beğeni aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

kullun taklitciler haha

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Haber Yorumları57rdxywphc:

hayırli olsun ama tiniyeti bırakın hep beraber kutlayalım sampiyonluk basketbol olunca bir fener gs derbisi kadar ses getirmedi.emin olun fb gs yi yenseydi daha çok ses getirecekti

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Haber Yorumlarımehmet istek:

alın teriyle alınmış bir şampiyonluk fetöcülerrin desteğiyle federasyonun desteğiyle hakemlerin destağiyle değil

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