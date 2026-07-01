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Gaziantep FK, Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

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Gaziantep FK, tecrübeli futbolcu Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 27 Süper Lig maçında forma giydi.

Gaziantep Fk, tecrübeli futbolcu Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuya kulübe verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarılar dilendi.

Melih Kabasakal, geçen sezon Gaziantep FK formasıyla 27 Süper Lig maçında görev yaptı.

Kaynak: AA / Uğur Aydıntürk
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