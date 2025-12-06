Haberler

Melahat Ünügür Ortaokulu, Voleybol Yıldız Kız kategorisinde finalde

Güncelleme:
Eskişehir'de Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri, Voleybol Yıldız Kız kategorisinde finale kaldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Okul Sporları Yarışması sürüyor. Bu kapsamda Yıldız Kız Voleybol kategorisinde mücadele eden Melahat Ünügür Ortaokulu, önemli bir başarıya imza attı. Okul takımı, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan yarı final müsabakasında Mehmet Gedik Ortaokulu'nu mağlup etti. Önümüzdeki hafta final maçına çıkmaya hak kazanan okul, şampiyon olmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
