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Meis-Kaş Yüzme Maratonu'nda sporcular dostluk için kulaç attı

Meis-Kaş Yüzme Maratonu'nda sporcular dostluk için kulaç attı
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27. Uluslararası Likya Kaş Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 20. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Maratonu, farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılımıyla Akdeniz'de gerçekleşti. 7 km ve 3,5 km parkurlarında yapılan yarışlarda sporcular dostluk, barış ve kardeşlik için kulaç atarken, dereceye girenlere ödülleri verildi.

27. Uluslararası Likya Kaş Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 20. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Maratonu'nda, farklı ülkelerden yüzlerce sporcu Akdeniz'in mavi sularında dostluk, barış ve kardeşlik için kulaç attı.

Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk köprüsü kuran 20. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Maratonu, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 27. Uluslararası Likya Kaş Kültür Festivali kapsamında düzenlenen organizasyonda farklı ülkelerden yüzlerce sporcu, Meis Adası ile Kaş arasında kulaç attı. Sabahın erken saatlerinde Yunanistan'ın Meis Adası'ndan verilen startla başlayan yarışta sporcular, yaklaşık 7 kilometrelik parkurda Akdeniz'in zorlu şartlara karşı mücadele etti. Yarışmacılar, Kaş Limanı'nda vatandaşların alkışları eşliğinde finişe ulaştı. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen 3,5 kilometrelik parkurda da sporcular kıyasıya mücadele ederek renkli görüntüler oluşturdu. Yarış boyunca güvenlik ekipleri, sağlık personelleri ve destek tekneleri sporculara eşlik ederken, organizasyon herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

7 kilometrede uluslararası mücadele

7 kilometre kadınlar kategorisinde İtalya'dan Alice Faccini birinci, Litvanya'dan Anna Aleksandrova ikinci, Rusya'dan Alekandıra Brykova ise üçüncü oldu. Erkekler 7 kilometre kategorisinde ise Yunanistan'dan Nikolaos Simantıras birinciliği elde ederken, Türkiye'den Bekir Emrah Gemicioğlu ikinci, ABD'den Jakob İlhan İçimsoy üçüncü sırada yer aldı.

3,5 kilometrede Türk sporcular damga vurdu

3,5 kilometre kadınlar kategorisinde Nehir Sümer birinci, Seda Kansuk ikinci, Şahikanur Yasak ise üçüncü oldu. Erkekler 3,5 kilometre kategorisinde ise Sina Derin Tuncay birinciliği elde ederken, Hasan Efe Usyılmaz ikinci, Barış Sırım ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, gönüllüler de alkışlandı. Her yıl büyüyerek uluslararası bir marka haline gelen Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Maratonu, sporun evrensel diliyle Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk köprüsü kurmaya devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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