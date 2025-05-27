Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü'ne Onursal Başkan olarak atandı

Ankaragücü kulübünün eski başkanlarından Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu'nun kararıyla "Onursal Başkan" ünvanına layık görüldü.

Onursal başkanlık ünvanı ile alakalı konuşan Yiğiner, "Bu büyük camiaya yıllar boyunca hizmet etmiş ve bunu iki şampiyonlukla taçlandırmış olmanın kıvancını ve mutluluğunu her daim yüreğimde taşıdım. Bugün, manevi değeri yüksek ve mazisinde birçok kahramanlık barındıran MKE Ankaragücü'müz tarafından böylesine anlamlı bir payeyle onurlandırılmak, benim için tarifsiz bir sevinç ve gurur kaynağıdır" dedi.

Yol arkadaşlarına ve taraftarlara özel olarak teşekkür ederek, yeni seçilen yönetime desteğini dile getiren Yiğiner, "Birlikte mücadele verdiğimiz tüm yol arkadaşlarıma ve fedakar Ankaragücü taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, kalbim Ankaragücü için atmaya devam edecek. Bu diriliş sürecinde MKE Ankaragücü Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve yönetim kurulu üyelerimizin maddi ve manevi her daim yanındayız. Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadelerini kullandı. - ANKARA