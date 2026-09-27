Haberler

Mehmet Vodina, Fenerbahçe'nin borcunu 27 milyar 821 milyon lira olarak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mehmet Vodina, Fenerbahçe'nin borcunu 27 milyar 821 milyon lira olarak açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Vodina, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ilişkin mali tabloyu paylaştı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Vodina, dönen Varlıklar 6 milyar 110 milyon lira, Duran Varlıklar 20 milyar 312 milyon lira olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 422 milyon lira olduğunu aktardı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 821 milyon lira olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
Düğünde havaya ateş açıldı! İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Macaristan Başbakanı Magyar'a yumurtalı protesto! Şüpheli gözaltına alındı

Başbakana kürsüde şok saldırı! Verdiği tepki programa damga vurdu
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı
Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Almanya istedi, iki ülkenin dışişleri bakanları masaya oturdu