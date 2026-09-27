Mehmet Vodina, Fenerbahçe'nin borcunu 27 milyar 821 milyon lira olarak açıkladı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Vodina, dönen Varlıklar 6 milyar 110 milyon lira, Duran Varlıklar 20 milyar 312 milyon lira olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 422 milyon lira olduğunu aktardı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 821 milyon lira olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı