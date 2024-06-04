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Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor

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2021-2022 sezonunun ardından Beşiktaş formasıyla futbolculuk kariyerini bitiren eski milli futbolcu Mehmet Topal, ilk teknik direktörlük deneyimine hazırlanıyor. 38 yaşındaki Topal, Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploieşti takımıyla anlaşma sağladı.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük için gerekli lisanları alan eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik adamlık kariyerine sürpriz bir takımda başlamaya hazırlanıyor.

İLK DENEYİMİNİ ROMANYA'DA YAŞAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Topal, Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploieşti takımıyla teknik direktörlük için anlaşma sağladı. 38 yaşındaki Mehmet Topal, kariyerinin ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak.

TAKIMI TÜRKLER SATIN ALDI

Öte yandan haberde, Rumen kulübünün Türk iş adamları Serhan Çetinsaya ve Sertaç Güven tarafından satın alındığı ve yeni bir yapılanmaya gidileceği kaydedildi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

A Milli Futbol Takımı'nda da yıllarca başarıyla mücadele eden Mehmet Topal, 2021-2022 sezonun Beşiktaş formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Topal, sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giydi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mehmet Topal Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Romanya Futbol Spor Dünya Haberler

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