Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'nin yeni teknik direktörü oldu

Romanya ekibi Petrolul Ploieşti'nin yeni teknik direktörü Mehmet Topal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Genç teknik adam Mehmet Topal, düzenlenen imza töreninde 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından sahaya çıkan Topal, takımıyla yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Taraftara açık olarak yapılan antrenmanda, Mehmet Topal ve futbolculara destek verildi. Taraftarlar, yeni teknik direktörleri Mehmet Topal'a sevgi gösterilerinde bulundu ve 'Türkiye' tezahüratı yaptılar. Daha sonra meşale yakan taraftarlar büyük coşku yaşadı.