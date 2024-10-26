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Mehmet Topal'ın Petrolul Ploieşti'si Galibiyetle Yükseldi

Mehmet Topal'ın Petrolul Ploieşti'si Galibiyetle Yükseldi
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Petrolul Ploieşti, teknik direktör Mehmet Topal yönetiminde Poli Iaşi'yi 3-1 mağlup ederek Romanya Ligi'nde ikinci sıraya yükseldi. Maçta Gheorghe Grozav, Alexandru Tudorie ve Mario Bratu’nun golleri galibiyeti getirdi.

MEHMET Topal'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin 14'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Poli Iaşi'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Topal'lı Ploieşti, maç fazlasıyla 22 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Romanya Ligi'nin 14'üncü haftasında Petrolul Ploieşti, evinde Poli Iaşi'yi ağırladı. Ilie Oana Stadyumu'nda Sorin Dan Vadana'nın yönettiği maçı Mehmet Topal'ın öğrencileri, 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla kazandı. Ploieşti'ye galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Gheorghe Grozav, 53'üncü dakikada Alexandru Tudorie ve 88'inci dakikada Mario Bratu kaydetti. Poli Iaşi'nin tek golü ise 20'nci dakikada Mihai Bordeianu'dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın 38'inci dakikasında Poli Iaşi forması giyen Florian Kamberi, kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, ligdeki beşinci galibiyetini alarak 22 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin 15'inci haftasında 2 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sepsi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mehmet Topal Romanya Futbol Dünya Spor

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